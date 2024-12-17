تعرف على موعد عرض الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul

كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الجزء السادس من المسلسل الشهير “ Better Call Saul ” بعد النجاح الكبير التي حققته الاجزاء السابقة .

ومن المقرر طرح الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul يوم 1 يناير القادم ، تزامنًا مع الاحتفال بالعام الجديد.

مسلسل Better Call Saul

مسلسل Better Call Saul ، يتناول العمل قصة حياة المحامي الطموح سول جودمان الذي كان يدافع عن الفقراء والمستضعفين، بكل ما فيها من غموض.



مسلسل Better Call Saul ، مقتبس عن مسلسل Breaking Bad يتناول المسلسل حياة المحامي الطموح (سول جودمان) والذي كان يدافع عن الفقراء والمستضعفين قبل أن يتعرف على (والتر وايت)، لتعد حياته مليئة بالكثير من الاختلالات الضالة والقضايا الغامضة، التي لا يوجد لها تفسير منطقي.

مسلسل Better Call Saul

مسلسل Better Call Saul تم بثه لأول مرة في عام 2015 وانتهى في عام 2022.

والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.