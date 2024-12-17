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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

نجاة 50 راكبا في انقلاب أتوبيس على الطريق الزراعي بالأقصر.. القصة الكاملة

انقلاب اتوبيس ركاب بالاقصر
انقلاب اتوبيس ركاب بالاقصر
شمس يونس
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انقذت العناية الالهية 50 شخصا يستقلون أتوبيسا من الموت المحقق إثر انفجار الإطار الأمامى له أمام كوبري يس بمحافظة الأقصر. 

وتعود الواقعة إلى تلقى مدير أمن الاقصر إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب بالطريق السريع مصر أسوان الزراعى بداخله 50 راكبا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وأكد مصدر بالأقصر أن جميع ركاب الأتوبيس الذي انقلب  لم يصب أى منهم بأى إصابات وأنه تم تجهيز أتوبيس آخر وتم استئناف رحلتهم .

واضاف بأن سبب الحادث أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق اختلت عجلة القيادة  مما أخرجه عن المسار الطبيعي ليصطدم في تبة  على مخرج محور اللواء سمير فرج اتجاه الأقصر - قنا الزراعي، مما تسبب في شلل الحركة المرورية بالمنطقة،

وعلى الفور تم الدفع باللوادر لرفع حطام الأتوبيس من الطريق السريع.

العناية الالهية الاقصر محافظ الاقصر اتوبيس ركاب

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