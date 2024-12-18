تشجيع الصادرات المصرية.. تعرف على أبرز 5 تصريحات لوزير الاستثمار أمام النواب

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسُبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء.



وجاءت أبرز تصريحات وزير الاستثمار أمام النواب كالتالي:

1-نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

2-استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

3-الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية.

4-تشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

5-رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية.