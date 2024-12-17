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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يتفقد عددا من مدارس إدارة جنوب التعليمية

مدارس جنوب تتألق خلال مدير عام شئون المديريات بالوزارة لبورسعيد
مدارس جنوب تتألق خلال مدير عام شئون المديريات بالوزارة لبورسعيد
محمد الغزاوى
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تفقد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد رفقة  ناصر شعبان مدير عام شئون المديريات بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم عددا من مدارس إدارة جنوب التعليمية في إطار سلسلة من الجولات التفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور  حسام الدين مصطفي عضو متابعة الوزارة و أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية و عبير درويش وكيل الإدارة و ماجد فاروق مدير ادارة المتابعة وتقويم الاداء و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

بدأت الجولة بحضور الطابور الصباحي بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية للبنات التي تضم ١٦ فصلا دراسيا بإجمالي عدد طالبات ٦٤٦ طالبة وتضم ٣ معامل للعلوم المتكاملة، بحضور مدير المدرسة الأستاذة سوزان مسعد، واستمع الجمع لفقرات الإذاعة المدرسية المتميزة والتي ضمت فقرات ثقافية وغنائية واستعراضية لأسرة التاريخ بمناسبة الاحتفال بعيد بورسعيد القومي كما أشاد الحضور بالمجهود المبذول من معلمي الفصول مشددين على الاهتمام بتطبيق التقييمات في مواعيدها بصورة دورية.

وتفقد الحضور مدرسة القابوطي الإعدادية للبنات التي تضم ٦٦٤ طالبة و١٥ فصلا دراسيا بحضور الأستاذة عبير جاد مدير المدرسة وأكد  ناصر شعبان أن الهدف الرئيسي من هذه الجولات التفقدية هو الوقوف على مستوى الطلاب والطالبات قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما تفقد الحضور مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية التي تضم ١٥ فصلا دراسيا لخدمة ٦٤٧ طالب وطالبة، بحضور مدير المدرسة  خالد الأدوش، مشددين على أهمية حضور الطلاب لكل التقييمات لتجميع أكبر قدر من الدرجات قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

واختتم الحضور الجولة التفقدية بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات وكان في استقبالهم  جمعة الحلواني مدير المدرسة التي تضم ٢٤ فصلا دراسيا بإجمالي عدد طلاب ٨١٠  طالب وطالبة، وأشاد الحضور بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة وبمختلف المدارس محل الزيارة متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

بورسعيد تعليم بورسعيد مديرية التربية و التعليم

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