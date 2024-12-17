إصابة 25 عاملا في انقلاب نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

اصيب نحو 25 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، تم نقلهم إلي مستشفي القصاصين المركزي وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل « نقل عمال»، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.



أسفر الحادث عن إصابة 25 عامل إصابات متنوعة ما بين الخفيفة وفوق المتوسطة.

علي الفور دفع مرفق الإسعاف ب 14 سيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث وانتقلت الأجهزة المعنية.



تم نقل المصابين الي مستشفي القصاصين المركزي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.