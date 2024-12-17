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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: حصول الرئيس على جائزة التميز يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان
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قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على جائزة التميز في قارة إفريقيا، يؤكد دور الرئيس في دعم القارة السمراء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة في إفريقيا.

وأكد الحبال أن الرئيس السيسي يضع الرياضة في أولوياته ويعتبرها جزءا أساسيا في التنمية الشاملة للدولة، وتحقق في عهد  الرئيس العديد من الإنجازات في الرياضة من تطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء وتطوير الاستادات الرياضة  واستضافة البطولات الرياضية الكبرى والاهتمام بالشباب والرياضة المدرسية وإنشاء الأكاديميات الرياضية.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن تكريم الرئيس السيسي يزيد من الاهتمام بالقطاع الرياضي، ويشجع على مزيد من الاستثمار لتطوير الرياضة كمحرك اقتصادي تنموي.

وأوضح الحبال، أن الاستثمار في الرياضة بخطة واضحة يجعلها أحد أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأشار الحبال إلى أن تكريم الرئيس السيسي، اعتراف من الاتحاد الإفريقي بجهود مصر في تطوير المنشآت الرياضية، وتحسين قدرات الدولة لاستقبال الأحداث الرياضية.

ولفت الحبال إلى أن الجائزة تعكس التقدم الذى حققته مصر في مجال التنمية والرياضة ودعم الشباب، ويعزز العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء ويدعم التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والرياضية.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

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