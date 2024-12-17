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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

تربوي: وزارة التعليم اكتشفت أن الطلاب الجيدين في القراءة والكتابة نسبتهم 20% فقط

التعليم
التعليم
عادل نصار
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أكد الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، أن التقييمات الأسبوعية جزء أصيل من العملية التعليمية، متابعا أن الوزارة اكتشفت أن الطلاب الجيدين في القراءة والكتابة نسبتهم 20% فقط.

تخفيف امتحانات منتصف العام على الطلاب 

وأضاف الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن من ثمار التقييمات الاسبوعيه تخفيف امتحانات منتصف العام على الطلاب.

طالب الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، بتوحد ألية الامتحانات في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتحقيق تساوي.

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