اتصالات النواب: دعم القيادة السياسية للمتفوقين يتماشى مع التطور التكنولوجي

تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بالشكر للقيادة السياسية علي رعايتها لأبناء مصر من المتفوقين والنوابغ وإصرارها علي إخراج أجيال قادرة علي قيادة المستقبل بفكر مستنير يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي غزا العالم ، وعلي راس هؤلاء الفئات هم أبناء مصر الدارسين بالجامعة المعلوماتية ، التي تضم كوكبة من ابناء مصر المتفوقين وترعاهم حتي تعود مصر لريادتها ، بفضل أبنائها الدارسين في أهم المجالات المعلوماتية والتكنولوجية.

ورحب رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم ، بالدكتورة بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التي استعرضت جهود الجامعة في ظل التطور التكنولوجي العالمي مؤكدة أن الجامعة المعلوماتية ، جامعة غير هادفة للربح أنشأت في 2021 تضم أربع كليات علي رأسها كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية الفنون الرقمية والتصميم وكلية تكنولوجيا المعلومات ، وتضم 1290 طالب 99 % منهم اوائل الثانويه العامه ، بهدف تخريج عقول تستطيع المنافسة العالمية وتحلق بالدولة المصرية الي آفاق عالية.

ولفتت ريم بهجت خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان هناك إصرار ومبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تخصيص منحة لأوائل الثانوية العامة للدراسة بالجامعة المعلوماتية ، وتم توفير سكن وإقامة لجميع الطلاب القادمين من جميع المحافظات وتوفير باصات مجانية للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة ، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة لتخريج أجيال مصرية قادرة على غزو السوق التكنولوجي العالمي.

وشددت بهجت أن الجامعة تتلقي دعم كبير ومساندة من وزارة الاتصالات ، التي تتعاون مع الجامعة في أداء دورها التعليمي والتنموي لأبناء مصر ، موضحة أن وجود الجامعة في مدينة المعرفة ، هو اختيار صائب لوجود الفرصة الجيدة للتعرف علي العلوم والتطوير الذي يستحدث من خلال مؤسسات علميه وبحثيه كبري.

وكشفت ريم بهجت أن بطل مصر في أولمبياد باريس احمد الجندي الحائز علي الذهبية الخماسي الحديث في الأولمبياد 2024 من أبناء الجامعة ، ويتم توفير كل السبل لاستمرار التفوق وحصد الجوائز مع مراعاة وضعه كبطل مصري عالمي و تجهيز المحاضرات وتعاون تام من أعضاء هيئة التدريس والدكاتره بتنظيم مواعيد الدراسة والمحاضرات و مواعيد الامتحانات بما لا يتعارض مع للتدريبات والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية .