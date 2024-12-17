الحزن يخيم على وجوه نجوم الفن فى عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

بدأ منذ قليل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

خيم الحزن على الوسط الفني خلال عزاء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرته، وشهد العزاء حضور الفنان لطفي لبيب، يسرا، سهير جودة، وصابرين، الذين بدت عليهم علامات التأثر الشديد برحيل الحلفاوي.

كما ظهر الفنان القدير رشوان توفيق والمنتج جمال العدل بحزن كبير خلال تواجدهم لتقديم التعازي، في مشهد يعكس مكانة الراحل الكبيرة وتأثيره في الوسط الفني المصري.









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تشييع جثمان نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وفاته، بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء».