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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور

جدول امتحانات الترم الأول 2025
جدول امتحانات الترم الأول 2025
ياسمين بدوي
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أعلنت عدد من المحافظات ، تفاصيل عاجلة بشأن جداول امتحانات الترم الأول 2025 ، استعدادًا لبدء انطلاق امتحانات نصف العام 2025 أو امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 يناير المقبل 

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أمس الثلاثاء جدول امتحانات الترم الأول 2025 الدقهلية جميع الصفوف لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية 

وأوضح " مرزوق " بأن جدول امتحانات الترم الأول 2025 الدقهلية من المقرر  أن يبدأ بتاريخ 11/1/2025 وينتهي بتاريخ 23/1/2025 ، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جدول امتحانات الترم الأول 2025 الدقهلية المرحلة الابتدائية يبدأ يوم 11/1/2025 وينتهي يوم 16/1/2025، وجدول امتحانات الترم الأول 2025 الدقهلية للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025 .

و قال وكيل وزارة التربيه والتعليم بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الاسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025 الاسكندرية لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

حيث تقرر أن يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 الاسكندرية في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025 ، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل 

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية

أعلن محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية ستكون كالتالي :

- يستمر جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الثالث الابتدائي على مدار 4 أيام من يوم السبت الموافق 11/1/2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025

- يستمر جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الرابع الابتدائي وجدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الخامس الابتدائي ، و جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف السادس الابتدائي لـ 5 أيام من يوم السبت 11/1/2025 حتى يوم الأربعاء 15/1/2025

- أما عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الأول الاعدادي و جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الثاني الاعدادي"عام ومهني" يستمر لمدة 5 أيام من يوم السبت 11/1/2025 حتى يوم الأربعاء 15/1/2025

- ويستمر جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الثالث الاعدادي العام على مدار 6 أيام من يوم الخميس 16/1/2025 حتى يوم الخميس 23/1/2025

- أما جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشرقية الصف الثالث الاعدادي ( المهني - النور - الامل ) يستمر على مدار 5 أيام من يوم السبت 18/1/2025 حتى يوم الخميس 23/1/2025

جدول امتحانات الترم الأول 2025 المنوفية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025 المنوفية جميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية .

حيث تقرر رسميا أن يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 المنوفية 11 يناير وينتهي في 23 يناير 2025 .

كما تقرر أن يتم عقد  امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الترم الأول 2025 المنوفية خلال أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل .

جدول امتحانات الترم الأول 2025 سوهاج

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج صور جدول امتحانات الترم الأول 2025 سوهاج لجميع الصفوف الدراسية

وقد إلتزمت مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج بالمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الترم الأول 2025 سوهاج

جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا

اعتمد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا لصفوف النقل والشهادة الأعدادية 

وأشار مدير تعليم قنا، إلى أنه وفقا لـ جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا فمن المحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات، يوم السبت الموافق 4/1/2025م على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الأربعاء 15/1/2025م ، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الخميس الموافق16/1/2025

كما حدد جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا المعتمد بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات والدمج والأول والثاني الأعدادى المهنى ، اعتبارا من يوم السبت 11/1/2025م ، حتى يوم الخميس الموافق 16/1/2025م

وأوضح جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا ، انه من المقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/1/2025م وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2025.

وأشار جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا إلى أن امتحانات الصفين الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية العام والرسمي لغات والدمج، تبدأ يوم الخميس الموافق 2/1/2025 وتستمر حتى الأثنين 13/1/2025م

ووفقا لـ جدول امتحانات الترم الأول 2025 قنا ، تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج يوم الخميس الموافق 2/1/2025م وتستمر حتى الخميس 16/1/2025م 

جدول امتحانات الترم الأول 2025 القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية صورا تكشف مواعيد جدول امتحانات الترم الأول 2025 القليوبية لجميع الصفوف الدراسية

وإلتزمت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، بقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الترم الأول 2025 القليوبية ، وخاصة عدم عقد اي امتحانات اثناء اعياد المسيحيين 

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