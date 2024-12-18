سائق تاكسي يكشف تفاصيل عثوره على «شوال» به 8 ملايين جنيه وردهم لأصحابهم|فيديو

روي سامح جبر، سائق تاكسي، تفاصيل عثوره على مبلغ 8 ملايين جنيه وإعادتها لصاحبها ورفض مليون جنيه مكافأة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “كان قرار زوجتي نهائي بأني أعيد الأموال لأصحابها، وبالتالي نزلت منشورًا على مواقع التواصل الإجتماعي بأني وجدت الشوال ووضعت رقمي علي المنشور، وخلال أربع ساعات وصلني أكثر من 300 مكالمة”.

وتابع: “واحد أتصل بيا قالي إيه رأيك نعمل مشروع مع بعض بالفلوس اللي أنت لقيتها، وصاحب الفلوس بمجرد عثوره على الشوال أعطاني أمارة، ورفضت مليون جنيه مكافأة منه".