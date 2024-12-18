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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مبروك للسينما الفلسطينية|كامل الباشا يعلن مشاركة «برتقالة من يافا» فى الأوسكار

فيلم برتقالة من يافا
فيلم برتقالة من يافا
تقى الجيزاوي
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أعلن الفنان كامل الباشا عن مشاركة فيلمه "برتقالة من يافا" فى القائمة النهائية لمهرجان الأوسكار.

وكتب كامل الباشا منشورًا من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلاً: “فيلم برتقالة من يافا يصل للقائمة القصيرة فى تصفيات جوائز  الأوسكار فى فئة أفضل فيلم قصير حي .. مبروك لكل فريق العمل ومبروك للسينما العربية والفلسطينية”.

واختتم: الفيلم سيعرض اليوم الأربعاء 18 ديسمبر بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد ندوة كامل الباشا فى قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية الساعة السادسة والنصف.

وتدور أحداث فيلم “برتقالة من يافا” حول الشاب الفلسطيني «محمد» الذي يحاول تجاوز نقطة تفتيش أمنية إسرائيلية من أجل الوصول إلى والدته، وفي تلك الأثناء يحاول إقناع سائق التاكسي “فاروق” بأن يرافقه في رحلته، لكنه يجد نفسه عالقًا برفقة الشاب الذي لا يحمل تصريحًا للعبور إلى يافا، وهو من بطولة سامر بشارات وكامل الباشا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، وبالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددًا من الأفلام الدولية منها: مصر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والبحرين، والصين، وفرنسا وغيرهم، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، اليوم خلال حفل الافتتاح، الفنانة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف ، بمنحهم البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير .
وكان قد أقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى أمس الثلاثاء 17 ديسمبر، ومن المقرر أن تقام ندوة للسيناريست تامر حبيب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

مهرجان القاهرة الدولي كامل الباشا فيلم برتقالة من يافا

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