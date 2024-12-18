طريقة فصل الإنترنت في آندرويد وآيفون.. خطوات بسيطة

إذا كان هاتفك يستهلك الكثير من الإنترنت خاصةً وأنت خارج المنزل، وتعاني من نفاد باقة الإنترنت سريعاً عليك أن تقوم باختيار التطبيقات التي تريد وصول الإنترنت لها سواء كان خلوي أو واي فاي، مهما كان هاتفك آيفون أو أندرويد.

طريقة فصل الإنترنت عن تطبيق في آيفون

- اذهب إلى الإعدادات

- اختر خلوي أو cellular

- ستظهر لك قائمة التطبيقات، بجوارها هيار التفعيل بمجرد الضغط عليه ستفصل الإنترنت

طريقة فصل الإنترنت عن تطبيق في أندرويد

- اختر الإعدادات

- اضغط على مدير التطبيقات أو الـapp manager أو App list

- اضغط على التطبيق الذي تريد فصل الإنترنت عنه

- سيظهر لك كم استهلاك التطبيق للداتا

- من خيار data usage أو استخدام البيانات

- ستظهر مجموعة من الاختيارات تضم ما يلي:

Disable mobile data لقفل بيانات الهاتف عن التطبيق

Disable WI-FI لقفل استعمال الواي فاي عن التطبيق

background data لمنع استنزاف البيانات أثناء عمل التطبيق في الخلفية