أمير هشام: أحمد سليمان لم يكن متحمسًا للتعاقد مع جروس

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لم يكن متحمسًا لفكرة التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، مشيرًا إلى أنه كان لديه وجهة نظر معينة في مسألة اختيار المدرب الجديد خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "أحمد سليمان كان يتفاوض مع عدد من المدربين الأجانب، وعقد اجتماعات معهم عبر "زووم"، وخلال قيامه بالاجتماع مع أحد المدربين، فوجئ برسالة تبلغه باتفاق حسين لبيب رئيس النادي مع جروس".

وأضاف: "أحمد سليمان تلقى صدمة كبيرة، وحدث (عتاب) مع حسين لبيب رئيس الزمالك، وقال له (مالكش دعوة بملف المدرب انا خلاص اتفقت مع جروس) وهو ما جعل هناك حالة (ضيق) شديدة لدى المشرف على الكرة بالزمالك".