دودو الجباس: سعيد بالفوز على الاتحاد.. وبيراميدز يلعب للتتويج بكل البطولات|فيديو

أعرب دودو الجباس، مهاجم نادي بيراميدز، عن سعادته بانتصار فريقه على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، في مستهل مشواره بكأس الرابطة المصرية وإحرازه هدفًا في المباراة.

وقال دودو الجباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله على الهدف الذي أحرزته والمكسب والفوز كان مهمًا بالنسبة لنا».

وأضاف دودو الجباس: «كان من المهم أن نعود للانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا».

وأكد الجباس أن بطولة كأس الرابطة مهمة للفريق، مضيفًا: «ونحن نلعب على جميع البطولات، وبيراميدز يمتلك سكواد متكامل من اللاعبين».

وأشار الجباس إلى أن مباراة الترجي كانت صعبة جدًا في رادس ولكن فريق الترجي ليس الفريق المخيف على أرضية الميدان ونحن قادرون على الفوز عليه في المباراة المقبلة

وفي سياق مختلف، اعتبر الجباس أن قرار اختيار الجنوب أفريقي رونوين ويليامز أفضل لاعب داخل أفريقيا غريب جدًا وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات كانا الأحق بالجائزة منه.