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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رئيس «البنك الأهلي» يكشف كواليس جديدة في فشل انتقال أبوجبل إلى «الأهلي»

أبو جبل
أبو جبل
سارة عبد الله
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أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

وقال “نصار”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "بعد مبارة الزمالك، قدمنا احتجاجًا لرابطة الأندية وتم إرساله لاتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية، وتعرضنا للظلم في مباراة الزمالك".

وتابع:" في حالة تلقي لاعب في البنك الأهلي، عروضًا ننتظر رأي المدير الفني، ونناقشه في البدائل ومدى تأثير الفريق فنيًا برحيله".

وأكمل:" في حالة تلقي أسامة فيصل عروضاً في يناير، ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة، بجانب رأي المدير الفني، وأغلى لاعب تم بيعه كان ناصر منسي مقابل 20 مليون جنيه وإعارة حسام أشرف".

وواصل:" إسحاقو يعقوبو لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية من النادي الأهلي، ونتمنى مساعدة الأهلي في كأس العالم للأندية".
وعن انتقال أبوجبل للأهلي قال: "كنت جالسًا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للحديث عن إحدى الصفقات، ومسئول التعاقدات في الأهلي طرح فكرة ضم محمد أبوجبل".

وتابع: "وافقنا على انتقال أبوجبل للأهلي، ولكن لم يتم الاتفاق حول الأرقام المالية، وكان العقد إعارة 6 شهور بنية البيع، ولكني لم أتحدث مع اللاعب من أجل انتقاله إلى الأهلي".

أبو جبل الأهلي البنك الأهلي

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