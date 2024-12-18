قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. داعش يشن هجوما على عناصر الأمن في الرقة
رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع الأجانب
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»
جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن
طارق سليمان: «ويليامز» استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا | فيديو
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا
جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق
درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ليلي طاهر: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. وأعشق الفن منذ الطفولة|فيديو

الفنانة ليلي طاهر
الفنانة ليلي طاهر
أوركيد سامي
×

طمأنت الفنانة ليلي طاهر، جمهورها على حالتها الصحية في مداخلتها مع موقع “صدى البلد” الإخباري، وذلك بعد الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الماضية مُعربة عن استيائها بسبب تلك الشائعات.

وقالت ليلي طاهر لـ"صدى البلد": “أنا الحمد لله بخير ومبقتش أتأثر بالشائعات ولكن تكون مزعجة لـ عائلتي وأصدقائي”.

و أضافت ليلي طاهر لن أرجع في قرار الاعتزال لأن المدة طولت وأنا بقالي كثير معتزلة.  

وتابعت ليلي طاهر "بتكلم مع كل زملائي اللي موجودين في مصر ، و أعيش دلوقتي حياة أسرية أكثر منها فنية وقاعدة مع أبنائي وأحفادي".

وأشارت إلى أن افلام"الأيدي الناعمة" "الناصر صلاح الدين" "زوج في إجازة" من الأعمال الفنية التي تعتز بها علي مدار مسيرتها الفنية.

و استطردت ليلي طاهر أنها تعشق التمثيل منذ الطفولة في المدرسة وكانت تمثل في المدرسة ما جعلها تعشق الفن.

واختتمت ليلي طاهر: أرفض تقديم سيرتي الذاتية عن طريق التمثيل.

يُذكر أن الفنانة ليلى طاهر دخلت مجال الفن من خلال فيلم «أبو حديد» مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958م، ليصبح أول أعمالها الفنية، ثم اتجهت إلى التليفزيون، وعملت كمذيعة، مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960م، وجمعتها لقاءات كثيرة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي ساعدها وشجعها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج المهمة.

واكتشفها رمسيس نجيب واختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبدالقدوس، وسمّت نفسها ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة ليلى مراد.

وشاركت ليلى طاهر في العديد من الأفلام منها: « الناصر صلاح الدين، لا تدمرني معك، عفوًا أيها القانون، الاحتياط واجب، المدمن، حكمت المحكمة، عاصفة من الدموع، ليالي ياسمين، تضحك الأقدار، الطاووس، قطة على نار، وزمان ياحب».


 

اخبار الفن نجوم الفن عزة لبيب ليلي طاهر الايدي الناعمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة .. أسعار الدواجن في الأسواق

أحمد موسى

أحمد موسى عن الأوضاع في سوريا: اللي جاي كوم تاني خالص

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك بختام التعاملات .. اعرف بكام؟

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل

متحور كورونا

بعد الحديث عن أعراضه وخطورته وطرق الوقاية منه.. تعرف على الفرق بين متحور XEC والبرد العادي

منظمة الدول الثماني الإسلامية

القمة 11 لدول D8| الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة من أجل اقتصاد الغد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة البصل ؟.. فوائد لن تتوقعها.

فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد