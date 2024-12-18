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الثور والسادات يشعلان فتيل أزمة جديدة لمحمد رمضان.. وبلاغ للنائب العام| تفاصيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

الثور والسادات يشعلان فتيل أزمة جديدة لمحمد رمضان.. وبلاغ للنائب العام| تفاصيل

السادات ومحمد رمضان
السادات ومحمد رمضان
ولاء خنيزي
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يواجه الفنان المصري محمد رمضان أزمة جديدة بسبب الفيديو كليب الذي أطلقه خلال الأيام الأخيرة ويحمل اسم (برج الثور)، حيث ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يقوم بتقليد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مما أثار جدلًا كبيرا بمجرد إذاعة الفيديو، وسبب أزمة لدى أسرة الرئيس الراحل مما دفعهم لشن هجوم على (رمضان).


كليب (برج الثور) وسبب الأزمة

ظهر رمضان في كليب (برج الثور) وهو يقوم بتقليد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في طريقة حديثه، ويجلس ذات جلسته وفي طريقته وهو يشرب دخان (البايب)، وحقق كليب (برج الثور) نسبة مشاهدة عالية جعلته يحتل المركز الرابع على تريندات يوتيوب الموسيقي، حيث استطاع أن يحقق 385 ألف مشاهدة أي ما يقترب من نصف مليون مشاهدة في 5 أيام فقط.


طلب إحاطة إلى مجلس النواب

قدم النائب كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بسبب إهانة (رمضان) لرمز من الرموز الوطنية في آخر كليباته الغنائية، حيث أشار في طلب الإحاطة إلى أن الرموز التاريخية يجب أن يتم احترامها بالشكل الذي يعكس مكانتها التاريخية.

وأكد أن الرموز التاريخية هي هوية الأمة ويجب الحفاظ عليها والعمل على نقل القيم والمبادئ للأجيال القادمة فالحفاظ على هذه الرموز هي دفاع وحماية للإرث الوطني، وأي تعدي أو تجاوز ينال من شخصهم ومكانتهم لابد أن يتم مواجهته بعقوبات رادعة. 

 


محام يتقدم ببلاغ للنائب العام

ولم يتوقف الأمر عند أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بل قام أحد المحامين بتقديم بلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه الفنان محمد رمضان باستخدام رموز وطنية وشخصية لها مكاناتها التاريخية بشكل تهكمي في أحدث أغانيه لتحقيق مكاسب شخصية.


محمد رمضان يدافع عن نفسه

خرج محمد رمضان ليدافع عن نفسه بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له، حيث قال إنه يشعر بالفخر أثناء تقليده لأسطورة خالدة في التاريخ مثل الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام وصاحب جائزة نوبل.

وشدد رمضان على احترامه الشديد لأسرة (السادات)، وأنه كان على علاقة طيبة بالسيدة جيهان السادات، موضحًا بأنه تواصل مع نهى السادات والتي أبدت إعجابها بالفيديو كليب.

محمد رمضان السادات برج الثور بلاغ للنائب العام الرئيس الراحل محمد أنور السادات أزمة جديدة لمحمد رمضان

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