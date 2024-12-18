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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

أسواق اليوم الواحد| تخفيضات تصل لـ 25% لتخفيف العبء عن المواطنين

انخفاض الأسعار
انخفاض الأسعار
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في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية، تشهد محافظة الجيزة نجاحًا كبيرًا في تنظيم “أسواق اليوم الواحد”، وهي مبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. 
من جانبه، قال أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد، التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات في مواقع مركزية لضمان خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على توفير السلع الغذائية الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
وأوضح إبراهيم أن المبادرة تهدف إلى تقليل حلقات التداول التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، حيث يتم التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة أو المستوردين الأصليين لتقديم المنتجات للمستهلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و25%.
كما أضاف أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات، بما في ذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الخاصة، لضمان تنوع السلع وتوفير الخضروات، الفواكه، اللحوم (الطازجة والمجمدة)، وكافة أنواع الأسماك في السوق.
وأكد إبراهيم على النجاح الكبير للمبادرة والإقبال الملحوظ من المواطنين على سوق اليوم الواحد، معربًا عن خطط الوزارة لتكرار التجربة في مدن أخرى بالمحافظة قريبًا، بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر وبأسعار تنافسية تساعد على تحسين مستوى المعيشة.
تتميز أسواق اليوم الواحد بتقديم مجموعة متنوعة من السلع التي تلبي احتياجات الأسر، بدءًا من المنتجات الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والزيوت، إلى الخضروات والفاكهة الطازجة. 
كما توفر الأسواق اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مدعومة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمواطنين بمختلف مستوياتهم الاقتصادية. هذه التخفيضات، التي تصل في بعض السلع إلى 30%، تشمل زجاجات الزيت التي تُباع بسعر يبدأ من 30 جنيهًا، وكيلو السكر الذي يُعرض بأسعار تتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا، إضافة إلى اللحوم الطازجة التي تُقدم بجودة عالية وسعر مناسب يبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

إقبال المواطنين على هذه الأسواق يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها، هذه المبادرة فرصة حقيقية لشراء احتياجاتها بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه الأسواق وضمان استمرارية نجاحها. يتم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بالتعاون مع كبار الموردين والشركات الغذائية، مع الحرص على تقديم المنتجات بجودة عالية وأسعار مدروسة.
كما تعمل الوزارة على اختيار أماكن إقامة الأسواق بعناية لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق المختلفة داخل الجيزة، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

ما يميز أسواق اليوم الواحد هو التنظيم الجيد والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية. الأجواء داخل السوق تتسم بالنظام، حيث يجد المواطنون احتياجاتهم بسهولة وسرعة. إلى جانب ذلك، تُعد الأسعار المُخفضة أحد أبرز عوامل الجذب، حيث توفر الأسرة جزءًا كبيرًا من نفقاتها مقارنة بالشراء من الأسواق التقليدية، مما يتيح لهم إعادة توجيه مدخراتهم لتلبية احتياجات أخرى.

إن استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع، وبفضل التخفيضات الكبيرة والتنوع في السلع، أصبحت أسواق اليوم الواحد وجهة مفضلة للكثير من الأسر المصرية، مما يعزز الثقة في جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.
المبادرة تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة، تُثبت أن التخطيط الجيد والتعاون المشترك يمكن أن يحقق الكثير من الإيجابيات التي تنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية.

في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان: "أسواق اليوم الواحد.. الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفًا للعبء على المواطنين".
وأشار الفيديو إلى أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تمثل خطوة حيوية في تسهيل وصول السلع، مثل: الزيوت والسكر والأرز واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك بتخفيضات تتراوح نسبتها من ٢٥٪؜ إلى ٣٠٪؜ مقارنة بأسعار الأسواق.
وأظهر الفيديو أن المبادرة يشارك فيها نحو ٥٠ شركة قطاع عام وخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف المحافظات، لتوفير المنتجات بجودة وأسعار تنافسية.
وأوضح الفيديو أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تستهدف كذلك دعم المنتجين المحليين عبر توفير منافذ لترويج منتجاتهم، والحد من دور الوسطاء، مما يساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وبيّن الفيديو، أن المبادرة تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم تنظيمها في ٢١ سوقًا داخل ١١ محافظة، وجار تعميم التجربة في باقي المحافظات، علمًا بأن العمل بهذه الأسواق مستمر على مدار يومي الجمعة والسبت ببعض المناطق كمدينة نصر والمرج.

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