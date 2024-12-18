كوثر محمود: المنصورة أول جامعة في مصر تطبق دراسة البورد العربي للتمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن انطلاق الاختبارات العملية "الأوسكي" للبورد العربي للتمريض في مصر لأول مرة على مستوى الدول العربية.

وقالت كوثر محمود إنه تم تنفيذ الاختبارات لاختصاصات التمريض داخل كلية التمريض بجامعة المنصورة، التي استضافت على مدار ثلاثة أيام الاختبارات النهائية للبرنامج، وتم متابعتها من جانب أعضاء لجنة البورد العربى.

وأضافت أن جامعة المنصورة تُعد أول كلية في مصر والعالم العربي تطبق دراسة البورد العربي للتمريض، حيث اجتازت جميع المراحل المختلفة للوصول إلى المرحلة النهائية، والتي تشمل الاختبارات العملية، تقديم المشاريع والأبحاث، إضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة، مثل إعداد ملفات الأعمال (Portfolios) الخاصة بكل طالب.

وتشكلت لجنة الاختبارات تحت رئاسة الدكتور عمر الرواس، رئيس البورد العربي، وضمّت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الدول العربية، وهم؛ الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط، من لبنان رئيس المجلس العلمي، والدكتورة كوثر محمود، من مصر نائب رئيس المجلس العلمي، والدكتورة عائشة المعمرية، من سلطنة عمان رئيس لجنة الامتحانات، والدكتورة نجاة أبو بطينة من فلسطين عضو لجنة الامتحانات، والدكتورة صباح لاملوم من ليبيا عضو لجنة الامتحانات، ونور الهندي من سوريا، أمينة سر الاختصاص.

وذكرت الدكتورة كوثر محمود، أنه ساهم في تجهيز وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالاختبارات العملية للبورد مكتب مصر بقيادة اللواء أحمد التودي وغادة الجوهري، مع تقديم الدعم اللوجيستي والتنظيمي.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن اللجنة الأكاديمية استقبلت الدكتورة عبير زكريا، عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، التي شاركت بفعالية في تنفيذ إجراءات الاختبارات بنجاح، وساهمت في توفير جميع التجهيزات اللازمة، وقد أشادت اللجنة بالإمكانيات التنظيمية والدعم الذي وفرته الجامعة.

بدورها، وجهت اللجنة الأكاديمية شكرها وتقديرها لرئيس جامعة المنصورة، وعميدة كلية التمريض، وفريق العمل الذي ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمهنة التمريض في مصر، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على اهتمامه بالتنمية البشرية وجهوده في تذليل التحديات التي تواجه قطاع التمريض.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء اختبار البورد العربي للتمريض في مصر والدول العربية، ما يعكس ريادة جامعة المنصورة في تطوير التعليم التمريضي وتطبيق البرامج العالمية على المستوى الإقليمي.