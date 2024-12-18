مش قصة غيرة.. سوزي تطلب الخلع: رفض ارسم تاتو بمناطق حساسة

وقفت سوزي أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة وقد حضرت لإقامة قضية خلع من زوجها، نتيجة رفضه قيامها رسم تاتو في بعض المناطق من جسدها على يد فتاة أخرى، بدون سبب مقنع لها سواء كانت الغيرة أو رفض المنطق إلا أنه في الفترة الأخيرة يرفض طلباتها بدون أسباب، وحينما طلبت منه الانفصال رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

سوزي تطلب الخلع بسبب التاتو

سردت سوزي قصتها مع زوجها والتي وصلت إلى محكمة الأسرة، حيث قالت «أنها تزوجت من شاب في نفس عمرها قبل عامين فقط، وأنها تعرفت عليه في أحد الحفلات في الساحل الشمالي وبعد صداقة ومحادثات استمرت 8 شهور طلب منها التقدم لأسرتها للزواج منها، وقام بالاتصال بالأسرة وحدد موعد للحضور للتعرف على أسرتها».

وقالت سوزي عن قصتها أمام محكمة الأسرة، «حياتي كانت كلها خروجات وسفر مع جوزي، بنروح دهب أو الساحل الشمالي ومفيش مشاكل بيني وبينه، على مدار سنة ونصف حتى أنها كانت تذهب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة على مدار مرتين في الشهر، ولا يرفض لها أي طلبات، كما أن طريقة لبسها عادية فهي فتاة غير محجبة ولا يعلق زوجها على ملابسها في أي مرة».

وتابعت سوزي قائلة «بعد سنة ونصف جواز طريقته بدأت تتغير معايا شوية، ومبقتش فاهمة ايه الأسباب وياريتها كانت الغيرة مثلا كنت قولت معلش لكن مش غيرة منه، لكن هو بقى شايف أني اهملته شوية وبقيت مركزة في السفر مع أصحابي أو في الجيم، وده سبب مشاكل بيني وبينه وبدأت الخناقات كل شوية، ولما كنت بطلب أروح - حمام نسائي - كان بيرفض ويقولي لا».

وأكملت سوزي عن قصتها في محكمة الأسرة «من حوالي شهرين طلبت منه أروح ارسم تاتو في مناطق في آخر ضهري وفي رجلي لكنه رفض وقولت له دي واحدة صاحبتي ومعروفة عشان كنت فاكرة أن السبب الغيرة لكنه بردو رفض، وبعدها عرفت أن الرفض بسبب أني معملتش عيد ميلاد كويس ليه ومهتمتش أوي بيه، عشان كدة بيعاقبني وبعدها المشكلة كبرت بيني وبينه وطلبت الطلاق ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».