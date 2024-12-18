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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أطعمة وعادات تضر بصحة أسنانك وجمالها

الأسنان
الأسنان
رنا عصمت
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هناك بعض التقارير الطبية التى تؤكد أن  الحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة لا يقتصر فقط على العناية اليومية بالأسنان، مثل التنظيف بالفرشاة والخيط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بنوعية الأطعمة التي يتم تناولها، وتأثيرها على صحة الأسنان.

وفقا لموقع سكاى نيوز ، وبحسب ما جاء في التقارير، فإن الأطعمة ذات الحموضة العالية، مثل الليمون والبرتقال، تؤثر حموضتها سلباً على مينا الأسنان، وذلك من خلال تقليل كثافتها المعدنية بمرور الوقت، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى تآكل المينا، وتشوه مظهر الأسنان، وزيادة قابليتها للتلف.

وأشارت التقارير إلى أن تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم، قد يتسبب في مشكلات طويلة الأمد لصحة الأسنان.

ونوهت إلى أن هناك بعض العصائر تؤثر بشكل كبير على مينا الأسنان خاصة تلك التي تحتوي على مواد مثل، الأنثوسيانين والتانين، موضحة أن هذه المواد تسهل اختراق البنية المسامية للأسنان.

وأردفت التقارير إنه إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع حموضة بعض هذه المشروبات، قد يزيد ذلك من احتمالية تصبغ الأسنان، وتغير لون المينا.
 

الاسنان مينا الاسنان تلخفاظ ع الأسنان

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