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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا K5 هايبرد 2025 الجديدة

كيا K5 الهايبرد موديل 2025
كيا K5 الهايبرد موديل 2025
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أعلنت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا K5 الهايبرد موديل 2025، وتنتمي K5 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

كيا K5 الهايبرد موديل 2025

- أبعاد كيا K5 الهايبرد موديل 2025

كيا K5 الهايبرد موديل 2025

تتوافر سيارة كيا K5 الهايبرد موديل 2025 بطول 4905 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1445 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك كيا K5 الهايبرد موديل 2025 الجديدة

كيا K5 الهايبرد موديل 2025

تحصل سيارة كيا K5 الهايبرد موديل 2025 على قوتها من نظام هجين يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، ويصل سعة محركها إلي 2000 سي سي ، وتنتج قوة 192 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

- مواصفات كيا K5 الهايبرد موديل 2025

كيا K5 الهايبرد موديل 2025

زودت سيارة كيا K5 الهايبرد موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مستوحى من أنف النمر الأيقوني بلمسات رياضية، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم مستوحى من مخالب النمر، وبها خطوط جانبية انسيابية لتحسين الديناميكية الهوائية، وبها عجلات رياضية مقاس 18 بوصة، وبها سقف بانوراما، ومقاعد جلدية رياضية مع خاصية التهوية والتدفئة، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام صوت BOSE فاخر مكون من 12 سماعة، وبها مساحات واسعة في المقاعد الخلفية لتوفير الراحة للركاب.

- أنظمة السلامة في كيا K5 الهايبرد موديل 2025

كيا K5 الهايبرد موديل 2025

تمتلك سيارة كيا K5 الهايبرد موديل 2025 الكثير من وسائل الأملان والسلامة من ضمنها، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع فرملة الطوارئ التلقائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، وبها كاميرا للرؤية المحيطية 360 درجة، ونظام تنبيه السائق عند التعب، وبها مثبت سرعة ذكي مع نظام التوقف والانطلاق، ونظام المساعدة في الركن الذاتي، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، وبها عزل صوتي متطور لخفض الضوضاء داخل المقصورة، ونظام تعليق متوازن يمتص الاهتزازات بكفاءة.

شركة كيا الكورية كيا K5 الهايبرد K5 الهايبرد موديل 2025 أبعاد كيا K5 الهايبرد موديل 2025 محرك كيا K5 الهايبرد موديل 2025 مواصفات كيا K5 الهايبرد موديل 2025 أنظمة السلامة في كيا K5

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