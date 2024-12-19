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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه تاهو 2025 تظهر لأول مرة.. تفاصيل

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية
شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية
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كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2025، وتنتمي تاهو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

- أبعاد شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

تأتى سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية بطول 5351 مم، وعرض 2057 مم، وارتفاع 1927 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3071 مم .

- وسائل الأمان في شيفروليه تاهو موديل 2025

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

زودت سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرات رؤية محيطية 360 درجة، وبها عدد 6 وسائد هوائية قياسية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد البقاء في المسار، ومساعد الركن التلقائي، ونظام تنبيه السائق عند الإرهاق.

- محرك شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

تحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 519 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

ويوجد بـ سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية محرك اخر 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وعزم دوران 623 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

وبها محرك سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 277 حصان، وعزم دوران 623 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2025 

شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية

تمتلك سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 الـ SUV الرياضية الكثير من المميزات من ضمنها، شاشات مزدوجة، وشاشة لمسية مركزية مقاس 10.2 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها مواد عالية الجودة مثل الجلد الفاخر والأخشاب الطبيعية، وبها مقاعد مريحة مع خيارات التدفئة والتبريد والتدليك، ونظام صوت Bose فاخر مكون من 10 مكبرات صوت، وبها نظام تكييف ثلاثي المناطق، وبها شبكة أمامية مميزة بلمسات كرومية، وبها إضاءة LED كاملة للمصابيح الأمامية والخلفية، وبها عجلات رياضية مقاس 22 بوصة، وخطوط ديناميكية تعزز من الانسيابية وتحسن الأداء الديناميكي للسيارة.

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