عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح مخاطر كبيرة لحقن التخسيس

أكد دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حقن التخسيس يمكن أن تسبب الغثيان والإسهال، والإرهاق والإحمرار والتورم وزيادة معدلات ضربات القلب، وقد تصل للشلل.

وقال مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك خطورة لمن يعاني من مشاكل البنكرياس، إضافة إلى خطورتها على الحوامل والأطفال، مؤكدا أن حقن التخسيس يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي والأوعية الدموية، لذا لا بد من أن يتم تناولها تحت إشراف طبي.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يمكن أن يتم علاج السمنة بالنظام الغذائي والأدوية فقط، وعدم الإعتماد على حقن التخسيس.