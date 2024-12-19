موعد امتحانات نصف العام في محافظة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الثلاثاء ،مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2024/2025.

أوضحت الدكتورة نادية فتحى وكيل وزارة التربيه والتعليم أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025 حيث سيتم بدء امتحانات المرحلة الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025.

وتبدا المرحله الاعدادية من يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الأول والثاني الاعدادي وتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025.

وتبدا امتحانات المواد غير المضافة لصفوف النقل والمستوى الرفيع للصف الثالث من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025.

وتبدأ امتحانات مرحلة الثانوية العامة والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفنى للصف الأول والثاني الثانوي العام من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025 وتبدأ مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025 حتى 16/1/2025 .

وتبدأ فصول منهجية الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025.

وتبدأ امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025 وتستبعد الاجازات الرسمية وأعياد الأقباط من أعمال الامتحانات .

وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع للمدارس الرسميه للغات والخاصة يومي 4/1/2025 و 5/1/2025.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم الدفعة الثانية من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من أبناء المحافظة بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بمناسبة العيد القومى ال١٠٩ للمحافظة معرباً عن سعادته لتواجده مع حاملى درجة الدكتوراه والماجستير من الجامعات المصرية كخير مثال وواجهة مشرفة يحتذى بها بعد اجتهاد وجد للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المجالات المختلفة ...

الدراسات الإسلامية للبنات وتبدأ بثلاث شُعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين ،مع تخصيص مساحة 15 فداناً بشارع على حميدة بعلم الروم لإنشاء فرع لجامعة الازهر ،إستجابة للإقبال الكبير من أبناء وبنات مطروح على التعليم الأزهرى بجانب توفير مزيد من الكوادر بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بالحصول على منح دراسية في تخصصات نادرة تحتاج إليها جهود التنمية بمطروح كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي المحافظة ، حيث بلغت عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات خلال 4 سنوات 425 منحة ..منها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام.