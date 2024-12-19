شاهد.. محافظ الغربية يتابع الحملات الليلية للغلق والنظافة والإشغالات

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعمال الإشغالات والنظافة والغلق الليلية ب١٢ مركز ومدينة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار حرصه على الانضباط والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور محمود عراقيب مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في مختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام أحدث التقنيات المتطورة التي توفرها الشبكة فأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، معتمدًا على شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تعمل على نقل المواقع والأحداث بالبث المباشر وخلال الاتصال، اطلع المحافظ على الوضع الميداني في المناطق الحيوية التي تشهد تنفيذ حملات النظافة وإزالة الإشغالات، ما أتاح له الوقوف على الجهود المبذولة لحظة بلحظة والتأكد من سير العمل بدقة وفعالية.

ووجه المحافظ تعليمات مباشرة لرؤساء المراكز بضرورة إزالة الإشغالات أولًا بأول ، تكثيف جهود النظافة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التكنولوجية التي توفرها الشبكة الوطنية لتحقيق الاستجابة السريعة لأي طوارئ.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية المختلفة في سرعة التعامل مع الإشغالات ومخلفات البناء وإزالة التعديات، مشيدًا بجهود العاملين في قطاع النظافة والعمل الميداني في مواجهة التحديات اليومية.

وأكد اللواء الجندي أن المتابعة الميدانية ليست مقتصرة على ساعات العمل التقليدية، بل تستمر على مدار الساعة لضمان استدامة الجهود المبذولة لتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وأوضح الجندي ان الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة الأعمال في ساعات متأخرة من الليل ليست مجرد إجراء روتيني، بل واجب يستهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات الغلق، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وإتاحة خطوط اتصال مباشرة مع مركز سيطرة الطوارئ لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن محافظة الغربية تسعى لأن تكون نموذجًا يُحتذى به في سرعة الاستجابة والجاهزية لمواجهة أي تحدٍ قد يطرأ.