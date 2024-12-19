لوجبة الفطور.. طريقة عمل الشوفان بالزبادي

تعتبر طريقة عمل الشوفان بالزبادي وجبة مغذية غنية بالألياف والبروتين، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لفطور صحي ومشبع، ويمكن تحضيرها في وقت قصير.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الشوفان بالزبادي، وهي وجبة مغذية وسهلة التحضير، وإليك الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الشوفان بالزبادي

طريقة عمل الشوفان بالزبادي

مقادير طريقة عمل الشوفان بالزبادي :

نصف كوب شوفان

نصف كوب زبادي (يوناني أو عادي)

نصف كوب حليب (اختياري للحصول على قوام أكثر ليونة)

ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب (اختياري للتحلية)

رشة قرفة (اختياري)

فواكه مقطعة (مثل الموز، الفراولة، التوت، أو التفاح)

مكسرات أو بذور (مثل الجوز، اللوز، بذور الشيا أو الكتان)



طريقة عمل الشوفان بالزبادي :

ـ في وعاء، اخلطي الشوفان مع الزبادي والحليب (إذا رغبتِ).



ـ أضيفي العسل والقرفة وقلبي جيدًا.



ـ اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة (أو طوال الليل إذا كنتِ تفضلين تحضيره مسبقًا).



ـ عند التقديم، أضيفي الفواكه المقطعة، المكسرات، والبذور.

فوائد الزبادي بالشوفان :

تجمع وجبة الزبادي بالشوفان بين فوائد مكونين غنيين بالعناصر الغذائية الأساسية.

وتعتبر وجبة الزبادي بالشوفان هي خيار صحي ومفيد، سواء كنتِ ترغبين في تعزيز صحة جهازك الهضمي، تحسين صحة القلب، أو الشعور بالشبع لفترة أطول، وإنها وجبة مثالية لفطور صحي ومغذي.