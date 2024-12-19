خريطة طريق التعاون .. أبرز محاور برنامج عمل قمة الدول الثماني

تستضيف مصر أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، اليوم الخميس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، في وقت بالغ الأهمية وتطورات إقليمية ودولية متسارعة.

مصر تترأس القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) وستستمر في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نهاية العام المقبل 2025.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أمس الأربعاء رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

القمة تتناول اليوم سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، بمشاركة رفيعة من قادة مصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.

‎ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية حول ما تشهده المنطقة العربية من تطورات.

‎وانطلقت في القاهرة الأعمال التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين واجتمع وزراء خارجية دول المنظمة للبحث في الموضوعات التي ستعرض على اجتماع قمة قادة المنظمة اليوم الخميس.

زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

وتهدف مجموعة الثماني النامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع “الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل” ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

أهداف مجموعة دول الثمانية:

تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي

خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية

تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي

تحقيق مستويات معيشة أفضل.



قادة إيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا يصلون القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة.

5 تريليونات دولار الناتج الإجمالي

وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار .

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الاعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية .