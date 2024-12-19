قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على إحد ترع كفر الشيخ
ياسر ريان: هزيمة الأهلي أمام باتشوكا السبب الرئيسي في الأزمات الحالية
تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي يهدد البلاد بأمطار وسيول
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك بافتتاح أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية
بعد قرار إسرائيل إغلاق سفارتها هناك.. إيرلندا تستفز الاحتلال بهذه الخطوة
اتحاد الكرة يجتمع بالشركة الإسبانية لتطوير تقنية الـVAR في المسابقات المحلية
جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 في 7 محافظات | تفاصيل
خريطة طريق التعاون .. أبرز محاور برنامج عمل قمة الدول الثماني
عودة حركة القطارات بخط الإسكندرية عقب خروج عربتين عن القضبان بالمنوفية
برودة شديدة وسقوط أمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أول تعليق من حماس على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

خريطة طريق التعاون .. أبرز محاور برنامج عمل قمة الدول الثماني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أخبار البلد
×

تستضيف مصر أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، اليوم الخميس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، في وقت بالغ الأهمية وتطورات إقليمية ودولية متسارعة.

مصر تترأس القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) وستستمر في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نهاية العام المقبل 2025.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أمس الأربعاء رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

القمة تتناول اليوم سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، بمشاركة رفيعة من قادة مصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.

‎ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية حول ما تشهده المنطقة العربية من تطورات.

‎وانطلقت في القاهرة الأعمال التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين واجتمع وزراء خارجية دول المنظمة للبحث في الموضوعات التي ستعرض على اجتماع قمة قادة المنظمة اليوم الخميس.

زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

وتهدف مجموعة الثماني النامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع “الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل” ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

أهداف مجموعة دول الثمانية:

تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي

خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية

تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي

تحقيق مستويات معيشة أفضل.


قادة إيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا يصلون القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة.

 5 تريليونات دولار الناتج الإجمالي

وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار .

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الاعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية .

مصر منظمة الدول الثماني رؤساء الدول منظمة الدول الثماني الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع بقوة.. سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك الفيدرالي

الدولار

الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث بالبنوك اليوم الخميس بعد قرار المركزي الأمريكي

صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا لهذه الفئات

صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا لهذه الفئات

سائق مطروح سامح رجب

طلع كداب| القصة الكاملة لـ سائق مطروح مدعي الأمانة: هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون

أنغام

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أرشيفية

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-12-2024

شوبير

شوبير يكشف موقف الأهلي من المشاركة في كأس مصر

ترشيحاتنا

ارشيفي

الحوثي يستهدف هدفين عسكريين في يافا بصواريخ باليسيتية فرط صوتية

ايران -علم

إيران : الهجوم الإسرائيلي على اليمن انتهاك صارخ للقانون الدولي

المركزي الاردني

الأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

بالصور

بالهوت شورت.. نسرين طافش بإطلالة جريئة مع شجرة الكريسماس |شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

هتتجوز اجنبي .. شاهد اجرأ اطلالات منة فضالي

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام
أنغام

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد