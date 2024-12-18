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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

قادة إيران وفلسطين وبنجلاديش وإندونيسيا يصلون القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني

منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني
قسم اخبار البلد
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس، ومسعود بزشكيان رئيس إيران، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى القاهرة للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8  في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة غدًا الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى ويحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

أهداف مجموعة دول الثمانية:
تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي

خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية

تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي

تحقيق مستويات معيشة أفضل.

الرئيس الفلسطيني القاهرة منظمة الدول الثماني بزشكيان إيران

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