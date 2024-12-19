قبل مواجهة شباب بلوزداد.. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن قرار كولر بمنح لاعبيه راحة اليوم من التدريبات .

وكتب أحمد حسن، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة اليوم من التدريبات علي أن يسأنف استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة علي ملاعب النادي بمدنية نصر”.

ومن ناحية أخرى أشاد الإعلامي أحمد شوبير ببيان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ودفاعه عن لاعبي الأحمر بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في دور نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.