رئيس وزراء بنجلاديش: نثمن دور مصر في الالتزام الكامل بمعايير منظمة الدول الثماني النامية

أبدى محمد يونس رئيس وزراء بنجلاديش، سعادته بالمشاركة في القمة الـ 11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي .

وقال محمد يونس في كلمته في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي:" سعيد بأننا في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر ونشكر الرئيس السيسي على هذا التنظيم الرائع والاستقبال المهيب في القاهرة التاريخية".

وتابع محمد يونس :" نثمن الدور البارز للحكومة المصرية والالتزام الكامل بمعايير المنظمة لدعم القيم المتبادلة والتعاون المشترك ".

وأكمل محمد يونس :" منذ ان توليت رئاسة مجموعة الدول الثماني النامية في 2021 كنا ندعم التعاون الوثيق بين الدول في فترة عصيبة وكان هناك الكثير من العوائق في جائحة كورونا وهذا أثر سلبا على العجلة التجارية في دولنا ".

ولفت محمد يونس :" رأينا انه علينا ان نقوم بتأسيس المجلس التابع لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي وهذا لم يكن ليحدث دون الدعم المشترك بين الدول الأعضاء .