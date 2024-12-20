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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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تألقت اللبنانية هيفاء وهبي في آخر جلسة تصوير لها، وفي نفس الوقت ارتدت إحدى عارضات الأزياء فستانا حمل نفس التصميم.

حيث ارتدت فستان بنفسجي طويل لامع وجريء بفتحة طويلة علي الركبة ومن منطقة الصدر وفتحات جانبية مع رباط كريستالي.

والفستان من Solangel وسعره 3996 دولار أي 203 ألف جنيه.

وظهرت هيفاء وهبي، في جلسة التصوير بشعر مموج على كتفها ووضعت مكياجا بألوان مناسبة لإطلالتها.

وارتدت إحدى عارضات الأزياء نفس الفستان والذي أظهر الفرق الكبير في شكل التصميم. 

وكانت عارضة الأزياء بجسم مختلف عن جسم هيفاء وهبي.

اليكم صور الفستان علي هيفاء وهبي وعارضة الأزياء 

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي فستان طويل اللبنانية هيفاء وهبي

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