مفتي الجمهورية في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة حوارية مع فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع ".

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية، ما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٤ في تمام الساعة ١١ صباحا.

وفي إطار جهود جامعة عين شمس لتعزيز التوعية الصحية بين الطلاب، نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة "ملتقى التوعية الصحية الثالث" بعنوان: "تناول الطعام بشكل جيد، عش بشكل جيد" (Eat Well Live Well)، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والدكتورة أماني أسامة كامل عميد الكلية.

شارك في الفعالية طلاب برنامج فارم دي (2024/2025)، حيث قدموا عروضاً توعوية متميزة تضمنت ملصقات ومنشورات ركزت على أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. شملت المبادرة توضيحًا علميًا لأنواع الغذاء الأساسية، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية، مع استعراض الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول هذه العناصر، مثل السمنة والنقرس، وكذلك الأمراض الناتجة عن نقصها، مثل الأنيميا والهزال وسوء التغذية.

كما شملت الفعالية إرشادات حول كيفية الوقاية والعلاج من تلك الأمراض من خلال نظام غذائي متوازن يضمن تناول الكميات المناسبة من الغذاء، بما يُعزز صحة الطلاب ويُساهم في بناء وعي صحي مستدام داخل المجتمع الجامعي، حيث إن التغذية السليمة ليست اختيارا ، بل أسلوب حياة يُعزز من جودة الصحة العامة، ويُمهد لمستقبل أكثر إشراقًا.