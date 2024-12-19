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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رفع المخلفات وتحسين حالة الطريق أسفل نفق دائري صفط اللبن

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران
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تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من شكاوي المواطنين بنطاق أحياء الطالبية وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم.

وذلك انطلاقاً من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتعامل الجاد والفعال مع الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وسرعة حلها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . 


وتعاملت محافظة الجيزة مع شكوي مواطني شارع فريد السباعي بحي الطالبية من الضوضاء والازعاج الصادر من مقهي مخالف يعمل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

 
و على الفور كلف  المحافظ  حي الطالبية بالتوجه إلى المقهى محل الشكوى واتخاذ اللازم حيالها وبالفعل تم استصدار قرار غلق بالتعاون مع شرطة المرافق بعد ضبط عدداً من المخالفات بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . 


كما تعاملت محافظة الجيزة مع شكوي سكان منطقة رشاح ابو عوض شارع اللبودى بحى الهرم من تواجد للمخلفات بمحيط المصرف.  


وجه المحافظ حي الهرم وإدارة البيئة ومديرية الري بالتعامل مع الشكوى وعلى الفور تم رفع القمامة من الرشاح وتنظيفه بشكل كامل والقضاء على سبب الشكوى.


كما تعاملت محافظة الجيزة مع شكوي مواطني منطقة صفط اللبن ناحية الطريق الدائري نطاق حى بولاق الدكرور من تراكم القمامة بنفق السكة مما تسبب فى إعاقة حركة السيارات والمارة بالنفق. 


وعلى الفور، كلف المحافظ حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة للشكوي، وتم الدفع بالمعدات للموقع ورفع القمامة بالكامل وفتح النفق للسيارات والمارة مع المتابعة الدورية لحالته للتأكد من كفاءة النظافة.


واشتكى سكان شارع ومبى بحى العمرانية من وجود حفرة نتيجة أعمال المرافق تشكل خطراً على المركبات وعلى الفور قام  حي العمرانية بعمل الترميم اللازم لطبقة الطريق وتسويته حفاظاً على سلامه المارة.

اخبار المحافظات اخبار الجيزة رفع مخلفات

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