شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

تنتشر نزلات البرد بشكل كبير هذه الأيام ولذلك نقدم لكي شوربة مفيدة للتخلص من أعراض البرد وتعزيز حرق الدهون، يمكنك تحضير شوربة تجمع بين العناصر المغذية والمفيدة لجهاز المناعة، مع مكونات تعزز عملية الأيض.. إليك وصفة لشوربة مثالية:

شوربة الدجاج بالخضروات والتوابل الحارقة

المكونات:

1 صدر دجاج (مشوي أو مسلوق ومقطع).

1 بصلة صغيرة مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (مبشور).

1 جزرة مقطعة مكعبات.

1 كوسة مقطعة.

نصف كوب بروكلي.

2 كوب مرق دجاج (منزوع الدسم).

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار (حسب الرغبة).

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة زيت زيتون.



طريقة التحضير:

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.



2. أضيفي البصل، الثوم، والزنجبيل وقلّبي حتى يصبح اللون ذهبيًا.



3. أضيفي الخضروات (الجزر، الكوسة، والبروكلي) وقلبي لمدة 3-4 دقائق.



4. أضيفي الدجاج والمرق، ثم الكركم والتوابل.



5. اتركي الشوربة تغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج المكونات.



6. أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون قبل التقديم.

الفوائد:

الزنجبيل والكركم: يعملان كمضادات للالتهابات، ويعززان المناعة.

الفلفل الحار: يرفع معدل الأيض ويساعد في حرق الدهون.

الخضروات: غنية بالألياف والفيتامينات لتقوية الجسم.

مرق الدجاج: يوفر الراحة ويساعد في تهدئة أعراض البرد.

تناولي هذه الشوربة ساخنة للحصول على أفضل النتائج.