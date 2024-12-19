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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

جامعة الأزهر تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الزراعة بالقاهرة لإحدى شركات القطاع الخاص

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت
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نظمت جامعة الأزهر ممثلة في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الزراعة بنين بالقاهرة (قسم البساتين) زيارة ميدانية لإحدى شركات القطاع الزراعي برعاية ودعم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تأكيد جامعة الأزهر على الربط بين الجانب النظري والتطبيقي لتأهيل طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل.

استهدفت الزيارة تنمية الجانب المهاري لدى الطلاب وتعميق أواصر التعاون والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجال القطاع الزراعي، إضافة إلى تعزيز التحفيز الذاتي وتحسين الثقة في النفس والقدرة على التفكير الإبداعي في حل المشكلات التي تواجه المنتج الزراعي؛ لرفع كفاءة إنتاجية المحاصيل البستانية في ظل التغيرات المناخية المعاصرة.

كما استهدفت الزيارة تنمية وعي الطلاب بأهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد المحلي ودوره المهم في دعم التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية وتصدير أكبر قدر منها، وخلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

تأتي الزيارة الطلابية ضمن ملف التدريب الميداني لطلاب الجامعة والمدرج في الخطة الاستراتيجية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2025/2024؛ لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وخدمة الوطن والمجتمع في شتى التخصصات المختلفة.

جامعة الأزهر سوق العمل دعم التنمية المستدامة

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