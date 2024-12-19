القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة

تحدثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دور الإعلام المصري في إيصال المفاهيم بشكل منضبط وحق المواطن في حصوله على المعلومات.

وقالت مشيرة خطاب خلال حوارها مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” إن الإعلام شريك أساسى مع مجلس حقوق الإنسان حيث أنه بواسطة الإعلام يعرف المواطن حقوقه ويطالب ويتمتع بها.

وتابعت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: دور الإعلام تعريفى تنويرى ورقابة فى نفس الوقت، فإلاعلام له دور رقابى على ما تفعله الحكومة بل ويقوم بالتقييم.

نائب المواطن

وأكدت مشيرة خطاب أن الإعلام هو نائب المواطن فى دور الرقابة على الحكومة وهكذا ينظر إليه مجلس حقوق الإنسان.