أيمن بهجت قمر: محمد رمضان ليس رقم واحد في السينما

أكد السيناريست أيمن بهجت قمر، أن “محمد رمضان لم يحقق في السينما نجاحات بقدر الدراما التلفزيونية والأغاني وبالنسبة الأفلام إيراداته لسه معملش اللي يخليه رقم واحد في الإيرادات السينما ولكن في التلفزيون محدش بينجح زيه”.

وقال أيمن بهجت قمر، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن “شخصية البطل في فيلم آخر ديك في مصر لم تشبه الفنان محمد رمضان، قائلا: “آخر ديك في مصر مكنش شبه محمد رمضان ولكن هي تجربة ومن حقنا نخوضها”.

وتابع السيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفنان تامر حسني كان ممكن أن يؤدي الدور في فيلم “أخر ديك في مصر”، معلقا “كان هياخذ الشخصية في منطقة ثانية”.