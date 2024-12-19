موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

حسمت نتيجه التعادل الايجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سيراميكا بالهدف الاول عند الدقيقه 13 عبر لاعبه إسلام عيسى قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق النيران الصديقة بخطأ اللاعب محمد عادل في الدقيقة 20.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة الثامنة في الترتيب الرابع.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا

ويخوض الفريق الكروي بنادي الزمالك مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم، لحساب الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر، أن تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.