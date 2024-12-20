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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات جيب جراند شيروكي 2025 في السعودية

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
صبري طلبه
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تقدم عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية جيب، عدد كبير ومتنوع من إصداراتها عالميًا وعربيًا، منها النسخة جراند شيروكي الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بتصميم الـ SUV، واكتسبت هذه السيارة شعبية كبيرة بإختلاف أجيالها، نسبة إلى هذا التصميم والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب أداء الدفع الرباعي.

القدرات الفنية للسيارة جيب جراند شيروكي 2025

تعتمد السيارة جيب جراند شيروكي 2025 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصانا و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي وبتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

جيب جراند شيروكي 2025

تسارع السيارة جيب جراند شيروكي 2025 

تصل السرعة القصوى للسيارة جيب جراند شيروكي 2025 إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.3 ثانية.

جيب جراند شيروكي 2025

أبعاد السيارة جيب جراند شيروكي 2025 

ترتكز السيارة جيب جراند شيروكي 2025 على قاعدة عجلات طولها 2.916 م، وبنسبة طول كلي قدرها 4.828 م، و1.943 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.792، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 782 لترًا.

جيب جراند شيروكي 2025

أبرز تجهيزات السيارة جيب جراند شيروكي 2025 

تضم السيارة جيب جراند شيروكي 2025 خاصية المفتاح الذكي، مرايات كهربائية جانبية، سقف بانوراما، مكيف هواء متعدد المخارج، مصابيح ترحيب وقراءة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، فرامل يد الكترونية، بلوتوث، مقاعد من الجلد، وسائد هوائية، تقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة، التحكم الديناميكي في الثبات.

جيب جراند شيروكي 2025

أسعار السيارة جيب جراند شيروكي 2025 في السوق السعودي 

تبدأ أسعار السيارة جيب جراند شيروكي 2025 في السعودية من 229,400 ريال حتى 296,300 ريال سعودي.

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