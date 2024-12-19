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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد قندوسي رجل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز

قندوسي
قندوسي
محمد بدران
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حصد أحمد قندوسي نجم فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، حيث سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة الثامنة في الترتيب الرابع.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا

ويخوض الفريق الكروي بنادي الزمالك مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم، لحساب الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر، أن تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا رجل المباراة احمد قندوسي

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