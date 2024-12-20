التحقيق في إصابة 5 أشخاص بتسمم في القليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، حيث أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين.

وأصيب 5 أشخاص بتسمم غذائى بمنطقة شارع احمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تسمم 5 أشخاص بتسمم غذائى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني، بحي شرق شبرا الخيمة، والذي أسفر عنه مصرع 7 أشخاص، جرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تللقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق محل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة، وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.