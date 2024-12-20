دعاء المطر والرعد المستجاب.. «اللهم صيبا نافعا»

سن النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم سننا أثناء نزول المطر وبعده وعند اشتداده فيستحب للمكلف الحرص عليها، ولعل أبرز هذه السنن الدعاء فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في "صحيحه"، وفي لفظٍ لأبي داود في "السنن" أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

دعاء المطر والرعد

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في "سننه".

وقد رد في السنة النبوية الشريفة دعاء المطر والرعد، منها:"سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".هذا الدعاء هو من أعظم الأدعية التي يستحب قولها عند سماع الرعد، حيث إنه يتضمن تمجيد الله تعالى وتسبيحه، وإثبات وحدانيته، وتعظيمه، كما أنه يتضمن اعتراف الملائكة بعظمته وجبروته.

ومن دعاء المطر والرعد والبرق:"اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك"، ودعاء "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً، نافعاً غير ضار". ودعاء "اللهم أغثنا". هذا الدعاء هو من الأدعية التي تتضمن سؤال الله تعالى الغيث والمطر.

كذلك ومن دعاء المطر: "اللهم صيبًا نافعًا" و "اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وبارك لنا في ثمرنا، ويمن علينا بخير السماء وخير الأرض" و "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به". وهذه الأدعية كلها تدل على أهمية طلب الخير من الله تعالى عند سقوط المطر، حيث إن المطر سبب للخير والنماء والرزق.

دعاء المطر المستجاب

1- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ.

﻿2- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

﻿3- اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدَّين وقهر الرجال.

4- اللهمّ أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.

﻿5- يا رب نوّر طريقي وأغثني واغفر لي ذنبي وحقّق لي ما يتمنّاه قلبي وتراه عيني.

﻿6- يا رب أنت الغني ونحن الفقراء فأغننا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.

﻿7- اللهمّ إنّي أعوذ بك من كلّ ذنب يعقب الحسرة ويحبس الرزق ويردّ الدعاء ويُورث الندامة.

﻿8- يا رب اسقِنا رحمتك ولا تُسقِنا عذابك.