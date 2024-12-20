قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصبوا على المواطنين.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحة
حياة كريمة.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
قمة الدول الثماني .. تفاصيل مباحثات السيسي مع قادةتركيا وإيران وفلسطين ولبنان وبنجلاديش
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد منية النصر بالدقهلية
الرقص من أعراضه.. دينجا دينجا مرض غامض يصيب الأوغانديين
محليا ودوليا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
تصعيد بغزة ولبنان واليمن.. نتنياهو يواصل تنفيذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إصابة 21 شخصا في تصادم اتوبيس وميني باص بـ العلمين الجديدة
أيمن بهجت قمر عن محمد رمضان: مش نمبر وان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان".. قومى المرأة يواصل جهوده بإدفو وأسوان

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
محمد عبد الفتاح
×

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لاستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار فى كافة المجالات .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بمدينة أسوان وقرى خور عواضة والناصرية بمركز أسوان ، مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت توعية 500 سيدة وفتاة وشملت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافى والاجتماعي للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم أيضاً تنظيم ندوة توعوية لتسليط الضوء على مفاهيم الإعاقة والدمج داخل المجتمع ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة .

وقالت بأن الندوة استهدفت 40 سيدة ورجل وفتاة من أهالى قرية العطوانى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان .

فيما كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بعقد اجتماع تنسيقى للاستماع مطالب أهالى قرى جرف حسين ، وبشاير الخير بحضور القيادات التنفيذية والخدمية المعنية حيث يأتى ذلك فى إطار سلسلة الخدمات المتنوعة التى يتم تقديمها للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقد تم إستعراض المشكلات التى تواجه أهالى هذه القرى لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناه عن كاهلهم .

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

سعر الدولار

الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

ترشيحاتنا

أحمد بلال

مهاجم الأهلى السابق ينتقد أداء لاعبي الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا

إبراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تطورات إصابة لاعب الأهلي

الاهلي

أحمد بلال: الزمالك يحتاج 3 صفقات في يناير

بالصور

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد