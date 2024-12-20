قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ولا كورونا.. الفرق بين أعراض الفيروسات التنفسية والمتحورات الجديدة وخطة العلاج
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية
أرز تيماسيك في مصر.. وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة سبل التعاون
مصادر تركية: أردوغان يزور دمشق في غضون أسبوعين
محمد فايز فرحات: عدم الاستقرار بالمنطقة يرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي
4 أندية مصرية موقوفة بقرار من الفيفا..وهذا موقف الزمالك من القيد
شهب الدببيات تزين سماء مصر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي.. غدا
خطيب الأوقاف: البر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف.. فيديو
تطور عاجل في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري
المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

4 أندية مصرية موقوفة بقرار من الفيفا..وهذا موقف الزمالك من القيد

فيفا
فيفا
حمزة شعيب
×

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي أصدره مؤخرًا عن تفاصيل العقوبات المفروضة على الأندية المصرية بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين أو المدربين السابقين.

أبرز ما جاء في البيان:

  • أندية مُوقوفة عن القيد: أشار البيان إلى أن أربعة أندية مصرية مُوقوفة عن تسجيل لاعبين جدد حتى يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة وهي: إيسترن كومباني (4 قضايا)، نجوم المستقبل (قضية واحدة)، مصر المقاصة (قضيتان)، وفاركو (قضية واحدة).
  • عقوبات تأديبية: بالإضافة إلى الأندية الموقوفة، هناك ناديان آخران هما الإسماعيلي وأسوان يخضعان لعقوبة تأديبية بإيقاف فترتين عن القيد، مع تبقي فترة واحدة فقط من هذه العقوبة.
  • قضية الزمالك: لم يذكر بيان الفيفا اسم نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة، مما يعني أن الفريق الأبيض بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
  • استئناف الزمالك:وكان قد قام نادي الزمالك بتقديم استئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن القضية المرفوعة ضده من قبل المدرب السابق جايمي باتشيكو.

أسباب العقوبات:

يعود سبب فرض هذه العقوبات على الأندية المصرية إلى عدم التزامها بسداد المستحقات المالية للاعبين أو المدربين السابقين، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تأثير العقوبات:

تؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على قدرة الأندية المتضررة على تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، مما قد يؤثر سلبًا على أدائها في المسابقات المحلية والقارية.

موقف الزمالك من القيد في الإنتقالات الشتوية

يعتبر قرار الفيفا بعدم إدراج نادي الزمالك ضمن القائمة السوداء خبرًا سارًا لجماهير الفريق الأبيض، حيث يتيح لهم التطلع إلى فترة انتقالات شتوية نشطة.

وكان الزمالك قد قام بتسوية المستحقات الأخيرة للمدربين واللاعبين الذين كانوا طرف في شكوي الزمالك ويتبقي قضية باتشيكو، إلا عن الفترة الماضية أشارت تقارير لوجود تسوية في تسديد المبلغ المستحق للمدرب البرتغالي مما يعني رفع ايقاف قيد الزمالك.

يشير بيان الفيفا إلى وجود أزمة حقيقية في الأندية المصرية فيما يتعلق بسداد المستحقات المالية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على المنافسة. وتؤكد هذه الأزمة على أهمية الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

الزمالك باتشيكو الانتقالات الشتوية الفيفا رفع القيد عن الزمالك ايقاف قيد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

سعر الدولار

الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 20-12-2024

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20-12-2024

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 20-12-2024

ترشيحاتنا

كهربا

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية

أحمد بلال

مهاجم الأهلى السابق ينتقد أداء لاعبي الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا

إبراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تطورات إصابة لاعب الأهلي

بالصور

طريقة عمل مقرمشات منزلية بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية

مقرمشات
مقرمشات
مقرمشات

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد