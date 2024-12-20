4 أندية مصرية موقوفة بقرار من الفيفا..وهذا موقف الزمالك من القيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي أصدره مؤخرًا عن تفاصيل العقوبات المفروضة على الأندية المصرية بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين أو المدربين السابقين.

أبرز ما جاء في البيان:

أندية مُوقوفة عن القيد: أشار البيان إلى أن أربعة أندية مصرية مُوقوفة عن تسجيل لاعبين جدد حتى يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة وهي: إيسترن كومباني (4 قضايا)، نجوم المستقبل (قضية واحدة)، مصر المقاصة (قضيتان)، وفاركو (قضية واحدة).

أشار البيان إلى أن أربعة أندية مصرية مُوقوفة عن تسجيل لاعبين جدد حتى يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة وهي: إيسترن كومباني (4 قضايا)، نجوم المستقبل (قضية واحدة)، مصر المقاصة (قضيتان)، وفاركو (قضية واحدة). عقوبات تأديبية: بالإضافة إلى الأندية الموقوفة، هناك ناديان آخران هما الإسماعيلي وأسوان يخضعان لعقوبة تأديبية بإيقاف فترتين عن القيد، مع تبقي فترة واحدة فقط من هذه العقوبة.

بالإضافة إلى الأندية الموقوفة، هناك ناديان آخران هما الإسماعيلي وأسوان يخضعان لعقوبة تأديبية بإيقاف فترتين عن القيد، مع تبقي فترة واحدة فقط من هذه العقوبة. قضية الزمالك: لم يذكر بيان الفيفا اسم نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة، مما يعني أن الفريق الأبيض بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لم يذكر بيان الفيفا اسم نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة، مما يعني أن الفريق الأبيض بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. استئناف الزمالك:وكان قد قام نادي الزمالك بتقديم استئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن القضية المرفوعة ضده من قبل المدرب السابق جايمي باتشيكو.

أسباب العقوبات:

يعود سبب فرض هذه العقوبات على الأندية المصرية إلى عدم التزامها بسداد المستحقات المالية للاعبين أو المدربين السابقين، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تأثير العقوبات:

تؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على قدرة الأندية المتضررة على تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، مما قد يؤثر سلبًا على أدائها في المسابقات المحلية والقارية.

موقف الزمالك من القيد في الإنتقالات الشتوية

يعتبر قرار الفيفا بعدم إدراج نادي الزمالك ضمن القائمة السوداء خبرًا سارًا لجماهير الفريق الأبيض، حيث يتيح لهم التطلع إلى فترة انتقالات شتوية نشطة.

وكان الزمالك قد قام بتسوية المستحقات الأخيرة للمدربين واللاعبين الذين كانوا طرف في شكوي الزمالك ويتبقي قضية باتشيكو، إلا عن الفترة الماضية أشارت تقارير لوجود تسوية في تسديد المبلغ المستحق للمدرب البرتغالي مما يعني رفع ايقاف قيد الزمالك.

يشير بيان الفيفا إلى وجود أزمة حقيقية في الأندية المصرية فيما يتعلق بسداد المستحقات المالية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على المنافسة. وتؤكد هذه الأزمة على أهمية الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم.