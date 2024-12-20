مواصفات أحدث سيارات هافال

اعلنت هافال، عن إطلاق سيارتي H6 HEV الهايبرد وJolion Pro 2025.

يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية الشركة لتقديم أحدث الابتكارات في عالم السيارات، مستهدفةً تلبية احتياجات العملاء من خلال التكنولوجيا المتطورة والأداء الفائق.

قال رفيق سركيس، رئيس قطاع هافال ، إنه يتم التركيز على تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري وكفاءة الأداء.

وأشار إلى أن سيارة H6 الهايبرد تمثل قفزة نوعية، حيث تجمع بين المحرك التقليدي والكفاءة الكهربائية لتوفير تجربة قيادة استثنائية.

تتميز H6 HEV بتصميم عصري وأبعاد مناسبة، حيث يبلغ طولها 4683 مم وعرضها 1886 مم، مما يجعلها مثالية للعائلات. كما تمتاز بنظام تعليق متطور ومحرك هايبرد بسعة 1.5 لتر يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا، مع مستويات عالية من الأمان تشمل ست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة.

أما Jolion Pro، فتجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي، وتتميز بتصميم خارجي لافت يشمل شبكة أمامية سداسية الشكل وعجلات سبور قياس 18 بوصة. يبلغ طولها 4470 مم وعرضها 1898 مم، مما يمنحها استقرارًا ممتازًا على الطريق.

تقدم السيارات الجديدة مجموعة من الميزات المتطورة مثل شاشات عرض كبيرة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى تقنيات مساعدة القيادة الحديثة. كما تؤكد جي بي على توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال شبكة متكاملة في جميع أنحاء مصر.

بهذا الإطلاق، تواصل جي بي الالتزام بتعزيز تجربة القيادة في السوق المصري، مع دعم رؤية مصر 2030 نحو الابتكار والتطور التكنولوجي.