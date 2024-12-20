آرني سلوت: من المبكر الحديث عن لقب الدوري.. وتوتنهام فريق ممتع بأسلوبه المميز

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن الحديث عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال مبكرًا للغاية، رغم تصدره جدول الترتيب بعد مرور 15 جولة.

ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثالث، مع العلم أن ليفربول لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

موقف سلوت من جدول الترتيب

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قال سلوت: "لا يمكن الحكم على جدول الترتيب في هذه المرحلة. انتظروا حتى منتصف الموسم بعد 19 جولة عندما تكون جميع الفرق قد واجهت بعضها. حينها سيكون لدينا صورة أوضح عن الترتيب الفعلي."

وأشار إلى أن الحظ لعب دورًا نسبيًا في تقدم فريقه، مضيفًا: "على سبيل المثال، آرسنال تلقى الكثير من البطاقات الحمراء في بداية الموسم، ما أثر على نتائجهم وجعلهم يفقدون نقاطًا مهمة. نحن بدورنا حصلنا على بطاقة حمراء واحدة فقط حتى الآن، لكنها كلفتنا بعض النقاط."

وتابع حديثه عن المنافسة قائلًا: "لدينا مواجهة قوية ضد توتنهام يوم الأحد خارج ملعبنا، وهي مباراة لم نخضها بعد، بينما لعبها بالفعل كل من تشيلسي وآرسنال. هذا يعكس أهمية عدم التسرع في تقييم الموقف خلال هذه المرحلة من الموسم."

مواجهة توتنهام

وعن اللقاء المرتقب ضد توتنهام، أكد سلوت أنه سيكون اختبارًا قويًا لفريقه، قائلًا: "مواجهة توتنهام ستكون مثيرة للاهتمام. إنه فريق جيد، بقيادة مدرب مميز مثل أنجي بوستيكوجلو، الذي أكن له احترامًا كبيرًا. لقد أظهر أسلوبًا جذابًا في اللعب، وأتمنى أن يحقق شيئًا مميزًا هذا الموسم."

وأضاف: "توتنهام فريق يلعب بأسلوب مختلف. أحب الطريقة التي يقدمون بها كرة القدم، وأعتقد أن لديهم فرصة للفوز بلقب كبير. بالنسبة لي، الجمع بين تقديم كرة قدم ممتعة والفوز ببطولة سيكون إنجازًا رائعًا، ويعكس تطور كرة القدم بشكل عام."

حديث عن المنافسة الأوروبية

كما أبدى سلوت إعجابه بفريق توتنهام في الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحققوا النجاح في هذه المسابقة. وقال: "آمل أن يتوج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي. ليس فقط لأنهم يقدمون كرة قدم ممتعة، ولكن لأن نجاحهم في هذه البطولة سيؤكد أهمية الاستمرار في تطوير الأسلوب الهجومي واللعب الجذاب."

المنافسة على اللقب

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أهمية عدم التركيز على الترتيب الحالي، بل على الأداء العام واستمرارية تحقيق النتائج الإيجابية حتى نهاية الموسم، قائلًا: "لا تنظر إلى مركزك خلال الموسم، بل إلى أين وصلت في نهايته. لدينا الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا. وأعتقد أن جميع الفرق الكبرى قادرة على تحقيق المفاجآت في أي وقت، سواء في الدوري المحلي أو في البطولات الأخرى."

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام يوم الأحد في مباراة قوية تأتي بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ساوثهامبتون 2-1، فيما تأهل توتنهام على حساب مانشستر يونايتد بفوز مثير 4-3.