«سيدات يد الأهلي» يفوز على الطيران في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الطيران، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهدت المباراة تفوق «سيدات يد الأهلي» في الشوط الأول ليتقدم بنتيجة 24-4، وواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 45-9 ليحسم المباراة.

وأعرب محمد عادل، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بالفوز على الطيران، والأداء القوي الذي قدمته جميع لاعبات الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» غدًا فريق الزمالك، في السادسة مساء على صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.