قرار من النيابة في دهس سيدة ومصرعها لحظة عبورها الطريق بكرداسة

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها نتيجة الدهس أثناء عبورها الطريق بمدينة كرداسة.

دهست سيارة نقل سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة كرداسة ما اسفر عن مصرعها في الحال.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث سير في مدينة كرداسة وسقوط ضحية، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص ان الحادث اسفر عن مصرع سيدة.

وتبين انه اثناء عبور سيدة تدعى مروة. ع الطريق اطاحت بها سيارة نقل ودهستها اسفل عجلاتها وفارقت الحياة في الحال.

تم نقل الجثمان الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحفظت قوات الامن على سائق السيارة وتولت النيابة العامة التحقيق.